Москва, 20 июня, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил развивать водный пассажирский транспорт для перевозок не только между регионами, но и между соседними населёнными пунктами страны и внутри городов. Об этом глава государства сказал 20 июня на совещании по развитию воднотранспортной системы России.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент России Владимир Путин по время совещания по развитию воднотранспортной системы и строительства речных судов

«Ещё одна ключевая задача — развитие водного пассажирского транспорта. Необходимо наращивать его использование не только для перевозок между регионами, но и между соседними населенными пунктами, внутри городов», — отметил Путин.

По его словам, в этой сфере очень важен опыт Москвы и некоторых других субъектов, в которых водный транспорт уже встроен в систему внутригородских перевозок.

Президент подчеркнул, что для решения этой задачи необходимо сформировать маршрутную сеть, устранить узкие участки единой глубоководной системы европейской части России.

Также он отметил, что электрические речные трамвайчики могут стать хорошей альтернативой и дополнением к другим видам городского транспорта.

Как сообщало ИА Регнум, Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на Северном речном вокзале приняли участие в церемонии запуска первых электрических речных трамвайчиков в столице. Также глава государства осмотрел один из трамвайчиков, которые будут курсировать по Москве-реке.