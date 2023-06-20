Новая Каховка, Херсонская область, 20 июня, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Женщина, которая получила ранения в результате удара дрона-камикадзе по Новой Каховке Херсонской области, умерла в больнице. Об этом 20 июня сообщили в городском оперштабе.

Алексей Коновалов/ТАСС Новая Каховка

По словам представителя оперштаба, женщина скончалась около 14:00. У неё были травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атаковали дронами-камикадзе Новую Каховку, в результате три мирных жителя получили ранения. По словам председателя правительства Херсонской области Андрея Алексенко, населённые пункты региона, которые пострадали в результате разрушения Каховской ГЭС, обстреливаются ВСУ в среднем около 200 раз в сутки.

В ночь на 18 июня в Херсонской области система противовоздушной обороны сбила пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и, предположительно, одну ракету Storm Shadow.