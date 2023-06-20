* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Нью-Йорк, США, 20 июня, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Существует реальная опасность реинкарнации террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-западе и западе Африки. Об этом 20 июня заявил замдиректора ФСБ России Игорь Сироткин на Конференции высокого уровня глав контртеррористических структур государств — членов ООН.

Иван Шилов ИА Регнум

«Территории Магриба и Сахеля превращаются в эпицентр исламистской террористической угрозы, создавая реальную опасность «реинкарнации» ИГ в версии «африканского халифата», — сказал Сироткин.

Он добавил, что, несмотря на военное поражение международного терроризма на Ближнем Востоке, ситуация там остаётся напряженной. Прежде всего это касается севера и северо-востока Сирии.

Также он указал, что серьёзную озабоченность вызывает перемещение иностранных террористов в потоках нелегальной миграции с южного направления в Европу.

Как сообщало ИА Регнум, Сироткин заявил, что возникла реальная угроза того, что террористы получат возможность приобретать средства радиоактивного и химического поражения. По его словам, проблема тем более сохраняет свою остроту, когда к этому оказываются причастны государственные спонсоры, заинтересованные в дестабилизации политической обстановки в той или иной точке мира.