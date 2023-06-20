Москва, 20 июня, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Канал имени Москвы нуждается в модернизации, его реконструкцию необходимо начать не позднее 2025 года, заявил 20 июня президент России Владимир Путин.

Михаил Метцель/ТАСС Президент России Владимир Путин на Северном речном вокзале во время совещания по развитию внутреннего водного транспорта

«Он [канал] обеспечивает судоходство и водоснабжение в Центральной России и уже нуждается в модернизации. Прошу правительство совместно с заинтересованными регионами не позднее 2025 года приступить к выполнению программы реконструкции этого канала», — сказал президент на совещании по развитию внутренних речных ресурсов России.

Как сообщалось ранее, Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в церемонии запуска первых электрических речных трамвайчиков в столице на Северном речном вокзале. Президент осмотрел один из трамвайчиков, которые будут курсировать по Москве-реке.

Собянин рассказал президенту о перспективах восстановления советского речного маршрута «Золотое кольцо», маршрут которого (через Рыбинск, Ярославль, Кострому, Нижний Новгород и Рязань) будет занимать от семи до десяти дней. Владимир Путин, в свою очередь, поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок внутри России.