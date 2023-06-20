Москва, 20 июня, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 июня осмотрел один из электрических речных трамвайчиков, которые будут курсировать по Москве-реке.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент России Владимир Путин осматривает электрический речной трамвайчик

«Сейчас мы познакомились с одним таким экземпляром. Всё просто, конструктивно приятно сделано. Видовые окна. Я думаю, все, кто будут пользоваться этим, получат удовольствие от такого транспорта», — сказал Путин.

Внутри трамвайчика — панорамные окна, столики, мягкие сиденья на 50 человек, разъёмы для зарядных устройств для мобильных телефонов.

Как сообщало ИА Регнум, Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на Северном речном вокзале приняли участие в церемонии запуска первых электрических речных трамвайчиков в столице. Глава государства дал согласие на запуск, в результате первый электротрамвайчик начал двигаться по Москве-реке с причала от Киевского вокзала.