Киев, 20 июня, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Контрнаступление ВСУ застопорилось, и Запад, который руководит действиям ВСУ, с каждым днём всё больше теряет инициативу, но продолжает провоцировать Россию, отметили в своей публикации 20 июня обозреватели итальянского издания Il Fatto Quotidiano.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

«Как правило, для оценки операции показательными являются первые 10 часов и первые 10 дней её развития», — отметили авторы.

Ни за 10 часов, ни за 10 дней ВСУ при поддержке Запада никаких успехов достичь не сумели, добавили журналисты издания. Действия ВСУ, по их оценкам, вызывают недоумение. Хаотические шаги Киева, возможно, имеют своей целью застать Россию врасплох, но пока получается, что растеряны сами ВСУ, отметили авторы.

Вместе с тем США в этом конфликте преследуют и другие цели, полагают журналисты. Поставляя оружие ВСУ, они обновляют собственные запасы, готовясь к возможной войне с Китаем, и предприятия американского ВПК на этом тоже хорошо зарабатывают, сказано в статье. Кроме того, украинский конфликт стал поводом для экономического передела в Европе и других частях мира в пользу США, добавили авторы.

Ранее 20 июня в Минобороны России сообщили, что ВСУ в минувшие сутки продолжали попытки атаковать на нескольких направлениях, но никакого результата достичь не смогли.

ВСУ в своём контрнаступлении несут огромные потери, значительно превышающие классическое соотношение три к одному (потери нападающих и обороняющихся соответственно) и при этом не достигают никакого результата, отмечал ранее президент России Владимир Путин.