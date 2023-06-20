Москва, 20 июня, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Польша пытается не отставать от общей информационной повестки, поэтому не может всецело поддерживать Украину и её провальное контрнаступление, а потому предполагает чёрный сценарий для президента Украины Владимира Зеленского. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев.

Владимир Федоренко/РИА Новости Депутат Государственной думы Олег Матвейчев

Ранее польский портал Interia в своем материале, посвященном украинскому конфликту, отметил, что Киеву необходимо доказать западным союзникам, что их многомиллиардные вложения окупают себя. Провал контрнаступления станет для президента Украины самым чёрным сценарием. Польское издание подчеркивает, что США вложили большие средства в поддержку Украины и провал контрнаступления пошатнёт репутацию американского президента Джо Байдена, что нарушит его планы остаться в Белом доме на второй срок.

По мнению Матвейчева, польское издание опубликовало противоречащий всеобщей идеологии в стране материал, потому что боится утратить доверие своих читателей, тем более что все западные союзники Украины уже признали неудачи контрнаступления ВСУ.

«Если каждый день дезинформировать читателей и продолжать поддерживать Украину, то потом придётся оправдываться перед населением, почему и зачем они это делали. Доверие граждан потеряется. Сегодня, когда и многие американцы, в том числе Илон Маск, говорят о поражении ВСУ, о том, что невыгодно их поддерживать, конечно, нет смысла об этом молчать и полякам», — отметил Матвейчев.

Депутат допустил, что партнёры Украины заметили, как неэффективно расходуется западное вооружение и что украинские власти пытаются разбогатеть на поддержке других стран. Поэтому для украинского лидера придумали чёрный сценарий, который может воплотиться в реальность, если контрнаступление не будет иметь успеха.

«Самый главный чёрный сценарий для Зеленского — это уход американцев по афганскому сценарию. Если США вдруг прекратят помогать ВСУ, то это будет концом для украинских сил. Если американцы решат, что всё, что можно из Украины выжать, они уже выжали, а дальнейшее спонсорство будет оборачиваться лишь убытками для США, то они отвернутся от Украины. Украинским властям останется только бежать», — рассказал депутат.

Более трагическую версию для украинского президента предрёк политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. По его мнению, чёрный сценарий не предполагает дальнейшее продолжение жизни Зеленского, так как ни на Украине, ни в Европе, ни в США украинский лидер будет не нужен.

«Если его режим рухнет, то он вряд ли будет нужен в виде президента в изгнании. Он будет много говорить, а это никому не нужно, может навредить репутации действующей администрации американского президента. Президент Украины обеспокоен сегодня лишь своей безопасностью, а не тем, что осталось от его страны», — отметил Мезюхо.

По мнению политолога, публикация польского издания — это одна из многочисленных попыток западного сообщества подготовиться к полноценному провалу контрнаступления. Мезюхо допустил, что через некоторое время мир увидит череду аналитических выкладок с объяснением, почему наступление не удалось на Украине и почему это якобы не является поражением США. По мнению эксперта, западные аналитики будут представлять свое поражение как тактическую игру.

Многие западные политики, журналисты и военные уже давно без стеснения предсказывают провал украинского контрнаступления. Так, 8 июня президент Чехии Пётр Павел в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что у Украины есть всего одна попытка на контрнаступление. Павел добавил, что США потеряют интерес к поддержке Украины уже в 2024 году, а после этого снизится и поддержка Киева со стороны европейских государств.

Обозреватель французского издания Ouest-France Филипп Шапло отметил, что большие потери в личном составе и военной технике Вооружённых сил Украины свидетельствуют о непрофессионализме украинской армии. А экс-депутат Европарламента из Франции Флориан Филиппо заявил, что разрекламированное контрнаступление ВСУ не принесло успехов Киеву, несмотря на поддержу НАТО, что является также провалом украинского президента.