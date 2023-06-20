В Германии назвали сумму расходов на визит Зеленского в Берлин
«АдГ»: визит Зеленского в Берлин в мае обошёлся немецким налогоплательщикам в €500 тыс.
Берлин, 20 июня, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Почти в €500 тыс. обошёлся бюджету Германии визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин в мае этого года. Об этом заявил директор парламентской группы партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Штефан Бранднер.
«Германия находится в напряженной экономической ситуации. Куда ни посмотри, в бюджетах зияют дыры. Конечно, визиты иностранных гостей всегда связаны с расходами, но их следует держать в рамках», — приводятся слова Бранднера на сайте партии.
Он уточнил, что в федеральном правительстве ему пояснили, что затраты были связаны с использованием транспортного самолёта для Зеленского и сопровождения для него в виде истребителя Eurofighter.
По словам Бранднера, Германия ещё никогда подобным образом не встречала иностранных лидеров. Он отметил, что при наличии телефонов и видеоконференций нужно думать, действительно ли стране необходимо тратить шестизначные суммы для встречи гостей.
Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Зеленский прибыл в Берлин, где его с воинскими почестями встретил Олаф Шольц. Канцлер ФРГ заявил, что с начала российской специальной военной операции Германия потратила на поддержку Украины €17 млрд.
Пользователи Twitter посмеялись над украинским президентом и дали советы по дальнейшим действиям. Под постом Зеленского о том, что он приехал в Берлин, большинство комментаторов посоветовало с его прощальными гастролями ехать домой.