Берлин, 20 июня, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Почти в €500 тыс. обошёлся бюджету Германии визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин в мае этого года. Об этом заявил директор парламентской группы партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Штефан Бранднер.

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц в Берлине

«Германия находится в напряженной экономической ситуации. Куда ни посмотри, в бюджетах зияют дыры. Конечно, визиты иностранных гостей всегда связаны с расходами, но их следует держать в рамках», — приводятся слова Бранднера на сайте партии.

Он уточнил, что в федеральном правительстве ему пояснили, что затраты были связаны с использованием транспортного самолёта для Зеленского и сопровождения для него в виде истребителя Eurofighter.

По словам Бранднера, Германия ещё никогда подобным образом не встречала иностранных лидеров. Он отметил, что при наличии телефонов и видеоконференций нужно думать, действительно ли стране необходимо тратить шестизначные суммы для встречи гостей.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Зеленский прибыл в Берлин, где его с воинскими почестями встретил Олаф Шольц. Канцлер ФРГ заявил, что с начала российской специальной военной операции Германия потратила на поддержку Украины €17 млрд.

Пользователи Twitter посмеялись над украинским президентом и дали советы по дальнейшим действиям. Под постом Зеленского о том, что он приехал в Берлин, большинство комментаторов посоветовало с его прощальными гастролями ехать домой.