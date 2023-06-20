Москва, 20 июня, 2023, 18:26 — ИА Регнум. На портале «Госуслуги» начался приём заявлений и документов для поступления в вузы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 20 июня в Telegram-канале Минцифры.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

«На «Госуслугах» начался прием документов в вузы. Заявление можно подать в пять любых вузов страны до пяти специальностей в каждом. Без личного посещения приемных комиссий, очередей и бумажных документов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого требуется только подтвержденная учётная запись на «Госуслугах».

Подать заявление можно на любые формы обучения, включая платное и целевое, а также на программы специалитета и бакалавриата и на второе высшее образование. В текущем году к сервису уже подключены 1022 вуза.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня глава Ростелекома Михаил Осеевский в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что за четыре года новая версия портала «Госуслуг» позволила увеличить объём услуг, оказываемых гражданам России в электронном виде, почти в 15 раз. Если в 2019 году их было 33, то на сегодняшний день — 483.