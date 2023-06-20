Москва, 20 июня, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал анекдот про НАТО и СССР, комментируя заявления генсека альянса Йенса Столтенберга о позиции западного блока по поводу внешней политики Китая.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

Лавров напомнил, что недавно Столтенберг убеждал всех в том, что НАТО сохраняет географическую привязку к евроатлантическому региону и что у НАТО иных замыслов нет. Однако в то же время альянс не может наблюдать спокойно за тем, как Китай приближается к Североатлантическому альянсу.

«Прямо как в том анекдоте. Помните, в советское время говорили, что Советский Союз слишком близко расположился к военным базам Соединенных Штатов», — цитирует российского министра «Лента. ру».

Лавров добавил, что своими заявлениями в НАТО подтверждают глобальные претензии, чтобы определять свои правила игры для всех регионов.

Как сообщало ИА Регнум, генсек НАТО отмечал, что между Россией и Китаем развивается всё более тесное сотрудничество. «Китай и Россия становятся всё ближе и ближе, они только что провели большие военно-морские учения», — сказал он, добавив, что по этой причине растёт значение для НАТО «вызовов», исходящих от Китая.