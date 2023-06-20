Сербского министра, призывавшего к санкциям против РФ, выгнали из партии
Сербского министра, призывавшего к санкциям против России, исключили из партии «Единая Сербия»
Белград, 20 июня, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Министр экономики Сербии Раде Баста исключён из партии «Единая Сербия» за призывы ввести санкции против России. Об этом 20 июня заявил глава партии Драган Маркович.
«Причина отставки в партии и прошения об отставке в правительстве — заявления Басты о том, что Сербия должна ввести санкции в отношении России», — приводит слова Марковича агентство «Танюг».
Как сообщало ИА Регнум, в марте Баста призвал правительство Сербии и всех министров высказаться по вопросу введения санкций в отношении России. По его словам, Белград находится под огромным давлением со стороны Запада из-за того, что не присоединяется к санкциям.
Заявления Басты вызвали волну критики в Сербии, в партии «Единая Сербия» отметили, что не разделяют позиции министра. Президент страны Александр Вучич заявил, что Басте следует заниматься экономикой, а не обсуждением возможного введения санкций против России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Басты, отметила, что ему следовало бы высказаться против давления США на его страну, а не за введение санкций в отношении России.