Белград, 20 июня, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Министр экономики Сербии Раде Баста исключён из партии «Единая Сербия» за призывы ввести санкции против России. Об этом 20 июня заявил глава партии Драган Маркович.

Министерство экономики Сербии Министр экономики Сербии Раде Баста

«Причина отставки в партии и прошения об отставке в правительстве — заявления Басты о том, что Сербия должна ввести санкции в отношении России», — приводит слова Марковича агентство «Танюг».

Как сообщало ИА Регнум, в марте Баста призвал правительство Сербии и всех министров высказаться по вопросу введения санкций в отношении России. По его словам, Белград находится под огромным давлением со стороны Запада из-за того, что не присоединяется к санкциям.

Заявления Басты вызвали волну критики в Сербии, в партии «Единая Сербия» отметили, что не разделяют позиции министра. Президент страны Александр Вучич заявил, что Басте следует заниматься экономикой, а не обсуждением возможного введения санкций против России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Басты, отметила, что ему следовало бы высказаться против давления США на его страну, а не за введение санкций в отношении России.