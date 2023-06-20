Москва, 20 июня, 2023, 19:07 — ИА Регнум. России пора выходить из зерновой сделки, так как маловероятно, что выдвинутые Москвой условия будут приняты. Об этом корреспонденту ИА Регнум 20 июня заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, зерновую сделку надо рассматривать как попытку Российской Федерации наладить нормальные экономические отношения. Плюс ко всему эта сделка была разработана Россией в пользу бедных стран. Как полагает Сафонов, едва ли кто-то ожидал, что в рамках этой сделки Украина согласится на то, чтобы РФ продавала аммиак или что Запад переподключит «Россельхозбанк» к системе SWIFT.

«Но политически Россия продемонстрировала готовность реализовывать общемировые глобальные задачи, а Европа — приоритет собственных интересов, а не развивающихся стран. Поэтому в таком контексте зерновая сделка в очередной раз расставила акценты и показала, кто есть кто. С экономической точки зрения она не имела для нас большого значения», — считает Сафонов.

Экономист убеждён, что России надо уходить из этой сделки, потому что вряд ли будут приняты условия, которые ставит Москва. США и Европа конкурируют с РФ по многим направлениям, и поэтому любые действия, укрепляющие российское положение, им невыгодны. Следовательно, подчеркнул профессор, было бы чересчур оптимистично ждать, что Запад подвинется.

«И в такой ситуации продлевать зерновую сделку не имеет никакого смысла», — сказал Сафонов.

В свою очередь, Ильяс Зарипов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, заявил, что выполнение российских условий — главный фактор для возобновления переговоров по продлению зерновой сделки. Этот договор выгоден прежде всего Украине, так как позволяет ей экспортировать своё зерно и продовольствие, однако, как выяснилось, не в беднейшие страны Африки, а в Европу. Этот договор также выгоден ООН и Турции, выступающим в качестве гарантов социально-гуманитарного проекта. Ну а для России выгод меньше.

«Наши условия не выполнены, Россия до сих пор ждёт и проявила неоднократно лояльность, продлевая сделку. В 2023 году было два продления. Зерновая сделка укрепляет политический авторитет России среди независимых государств, показывая её договороспособность и её ориентированность на реализацию проектов гуманитарной направленности. Однако, полагаю, сделку надо завершать и требовать в качестве аванса выполнения всех наших условий», — считает Зарипов.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по словам заместителя министров иностранных дел России Сергея Вершинина, 18 июля зерновая сделка может прекратить существование, так как данные Москве обещания продолжают не выполняться.

В свою очередь, экономист Михаил Хазин констатировал, что России действительно пора выходить из этой сделки, так как её смысл состоял в том, чтобы помочь президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выиграть выборы президента. После того как это произошло, сделка потеряла актуальность и для Москвы, и для Анкары.

По словам же пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, работа по зерновой сделке не прекращается, но позитивных перспектив РФ пока не наблюдает. В то же время Москва всегда чётко выполняла взятые на себя обязательства.