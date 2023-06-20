Киев, 20 июня, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Певица Светлана Лобода пожаловалась журналистам, что после отъезда из России стала очень мало зарабатывать и вынуждена тратить сбережения, накопленные во время работы в РФ.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Светлана Лобода

«Я весь год работала, чтобы отдавать. Я зашла в очень глубокий минус. У меня были сбережения, которые я считала неприкасаемыми. Но они уходят. Я всё же надеюсь, что у меня впереди большая жизнь», — сказала Лобода в интервью армянской радиостанции Radio Van.

Певица также отметила, что после того, как она «ушла с Олимпа», ухудшилось её психологическое и физическое состояние, она потеряла в весе несколько килограмм. Лобода добавила, что ситуация отчасти нормализовалась после того, как она вернулась к работе, в том числе к концертам.

«Страшнее всего — когда тебя забыли и ты никому не нужна», — добавила певица.

Лобода, родившаяся в 1982 году в Киевской области, в 2000–2010-х годах активно выступала в РФ, сотрудничая с рядом российских исполнителей и продюсеров. Она уехала из России в 2022 году, но направилась не на Украину, а в Литву. За долгие выступления в России и исполнение песен на русском языке её имя внесли на украинский экстремистский сайт «Миротворец».

В мае сообщалось об отмене концерта Лободы в Киеве, который должен был пройти в августе 2023 года. Причины отмены не уточнялись, но предполагается, что решение было принято под давлением националистских «активистов».