Москва, 20 июня, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил ИА Регнум, что 20 июня направил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обращение, в котором призвал проверить поэтессу Веру Полозкову на предмет финансирования ВСУ, а также признать её иноагентом.

Варвара Гертье/РИА Новости Поэтесса Вера Полозкова

«Учитывая отъезд поэтессы из России, её несогласие с политикой президента нашей страны, намерение остаться жить и работать вне РФ, считаем, что Веру Полозкову следует признать физическим лицом — иностранным агентом», — отметил он.

Бородин добавил, что цинизм поэтессы не поддаётся никакому логическому объяснению.

Ранее депутат Госдумы Елена Ямпольская попросила Генпрокуратуру организовать проверку высказываний Полозковой на оправдание и пропаганду терроризма.

«Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма представляют собой отдельный состав уголовного преступления (статья 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации)», — отметила Ямпольская в обращении к генпрокурору Игорю Краснову, призвав провести проверку.

Как сообщало ИА Регнум, в 2017 году Полозкова обещала выпить шампанского, когда писателю Захару Прилепину «прострелят башку». 19 июня, отвечая на вопрос, выполнила ли она своё намерение после теракта против Прилепина, Полозкова отметила, что, поскольку писатель выжил, то «максимум пивко».

Ранее поэтесса неоднократно выражала свою негативную позицию по отношению к России, отмечая, что ей не жалко убитых детей Донбасса. При этом Россию Полозкова вместе с тремя своими маленькими детьми покинула только в 2022 году.