США не позволили Британии направить аппарат к пропавшему батискафу
Telegraph: власти США не разрешили Британии направить аппарат к пропавшему батискафу
Лондон, 20 июня, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Власти США не разрешили британской компании направить специальный аппарат в район исчезновения батискафа «Титан» в Атлантическом океане. Об этом сообщила 20 июня британская газета Daily Telegraph со ссылкой на источники.
Команда из семи экспертов компании Magellan Limited была готова ещё накануне отправиться к восточному побережью США, где батискаф с людьми пропал во время экспедиции к затонувшему «Титанику». Компания специализируется на исследовании больших глубин и подводных съёмках, у неё есть аппарат, способный поднять батискаф с глубины.
Минобороны Великобритании предоставило компании необходимое разрешение, но американская сторона не дала специалистам доступ к району, где произошло ЧП. Связь с батискафом пропала в 600 км от побережья канадского Ньюфаундленда.
По словам ранее работавшего с Magellan экс-президента компании RMS Titanic (RMST) Бреттона Ханчака, американские власти сообщили, что предпочли бы использовать глубоководный аппарат, способный опуститься на глубину 3 км, базирующийся в Нью-Йорке. Аппарат компании Magellan может работать на глубинах до 5 км, а обломки «Титаника» покоятся на глубине 3,8 км.
Он подчеркнул, что для спасения людей, находящихся в батискафе, важна каждая минута, поэтому использовать стоит оба судна.
Как сообщало ИА Регнум, связь с аппаратом компании OceanGate Expedition, предназначенным для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропала 18 июня. Поиски у побережья Ньюфаундленда идут с участием двух самолётов из США и Канады. На борту батискафа находятся пять человек. По данным Sky News, в экспедицию отправились президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, проживающие в Великобритании.