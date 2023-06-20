Лондон, 20 июня, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Власти США не разрешили британской компании направить специальный аппарат в район исчезновения батискафа «Титан» в Атлантическом океане. Об этом сообщила 20 июня британская газета Daily Telegraph со ссылкой на источники.

OceanGate Expeditions Батискаф «Титан»

Команда из семи экспертов компании Magellan Limited была готова ещё накануне отправиться к восточному побережью США, где батискаф с людьми пропал во время экспедиции к затонувшему «Титанику». Компания специализируется на исследовании больших глубин и подводных съёмках, у неё есть аппарат, способный поднять батискаф с глубины.

Минобороны Великобритании предоставило компании необходимое разрешение, но американская сторона не дала специалистам доступ к району, где произошло ЧП. Связь с батискафом пропала в 600 км от побережья канадского Ньюфаундленда.

По словам ранее работавшего с Magellan экс-президента компании RMS Titanic (RMST) Бреттона Ханчака, американские власти сообщили, что предпочли бы использовать глубоководный аппарат, способный опуститься на глубину 3 км, базирующийся в Нью-Йорке. Аппарат компании Magellan может работать на глубинах до 5 км, а обломки «Титаника» покоятся на глубине 3,8 км.

Он подчеркнул, что для спасения людей, находящихся в батискафе, важна каждая минута, поэтому использовать стоит оба судна.

Как сообщало ИА Регнум, связь с аппаратом компании OceanGate Expedition, предназначенным для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропала 18 июня. Поиски у побережья Ньюфаундленда идут с участием двух самолётов из США и Канады. На борту батискафа находятся пять человек. По данным Sky News, в экспедицию отправились президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, проживающие в Великобритании.