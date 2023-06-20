Москва, 20 июня, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Власти Украины скрывают, что произошло с руководителем украинской военной разведки Кириллом Будановым и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, с целью удержания контроля и сохранения последних остатков своей репутации. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал политический аналитик Александр Асафов.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что президент Украины не просто так скрывает информацию о судьбах Буданова и Залужного. Соскин отметил, что нежелание украинского правительства показать руководителя ГУР и главкома ВСУ живыми на публике только укрепляет репутацию Зеленского как лжеца, который уверял, что с Залужным и Будановым всё в порядке. Бывший советник украинского президента предложил действующим властям показать скрытых от публики деятелей, если они действительно живые.

Политолог Асафов согласился, что несоответствующее Залужному и Буданову затишье в информационном поле свидетельствует о том, что они не в порядке, и вызывает сомнение, живы ли они всё ещё.

«К Зеленскому появляются вопросы. Несмотря на слабые попытки в информационном пространстве украинского правительства создать видимость присутствия Залужного и Буданова, люди не могут понять, где в момент важного для страны контрнаступа находится главком и что же с главой разведки, который раньше очень часто присутствовал в СМИ. Если бы у Буданова всё было хорошо со здоровьем, а Залужный был при исполнении, то они бы обратились к населению в своих привычных медиаформатах, выступили бы на видео, дали интервью местным СМИ», — рассказал Асафов.

Политолог отметил, что недавно опубликованное в Telegram-канале Залужного видео, на котором он якобы 17 июня проводит совещание, тоже вызывает вопросы. Почти вся обстановка вокруг главкома заблюрена, и только большая табличка между часами с напечатанной датой 17.06.23 остаётся хорошо видна. Поэтому эксперт не удивлён, что люди не верят в живого Залужного. По словам Асафова, в сложившейся ситуации украинскому лидеру ничего не остаётся, кроме как идти на ложь и риски.

«На фоне неудачного контрнаступа у Зеленского нет ничего, поэтому он идёт на такие репутационные риски. Потому что ни показать Залужного, ни рассказать, что на самом деле с Будановым, он не может. Президент Украины будет дальше терпеть претензии от общества и обвинения во лжи, но сейчас у него другие приоритеты. Если он сознается, что сам лично обезглавил и обескровил и разведку, и армию, тогда серьёзно пошатнётся рейтинг доверия, который и так падает», — объяснил политолог.

Асафов добавил, что украинский лидер сейчас перекладывает на главкома ВСУ вину за многие ситуации в мировом пространстве, в том числе и за подрыв на газопроводах «Северный поток». А это значит, что на посту украинского главкома Залужный уже вряд ли появится.

16 июня украинский президент заявил, что руководитель военной разведки Украины Буданов якобы присутствовал на заседании военного кабинета страны. Он утверждал, что в совещании принял участие и главнокомандующий ВСУ Залужный. Фото и видео с этого собрания отсутствуют.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня стало известно, что 29 мая Кирилл Буданов получил тяжёлое ранение во время высокоточного удара российских войск по зданию главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины в Киеве. Также в этот день пострадал и главком ВСУ Валерий Залужный. Его ранило в голову при ударе российских сил по украинскому командному пункту под Херсоном. Ему провели трепанацию черепа. Киев опровергает эту информацию, но Залужный долгое время не появляется в медиапространстве, хотя ранее часто это делал.

20 июня Буданов появился в эфире украинских телеканалов, однако ряд СМИ обратил внимание на его необычный вид. Глава украинского ГУР был подстрижен практически налысо.