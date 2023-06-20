Москва, 20 июня, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Российская экономика близка к восстановлению до уровня экономической активности конца 2021 года, заявила 21 июня глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА Регнум Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

«Хотя худшие прогнозы не оправдались, это не значит, что испытания позади», — уточнила Набиуллина в ходе IX Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения.

По её словам, сейчас регулятор может больше уделять времени не оперативному реагированию на вызовы, а своим долгосрочным приоритетам, один из которых — финансовое просвещение граждан.

Ранее Набиуллина сообщала, что происходит изменение конфигурации мировой экономики. Это приведёт к замедлению технологического прогресса. По прогнозу главы Центробанка, это нужно учитывать во внешней и внутренней политике, многие государства уже начали активно проводить политику импортозамещения, а также возвращают производства на свою территорию.

Как сообщало ИА Регнум, ВВП России по итогам 2022 года снизился на 2,1%. В 2024 году, по оценкам ЦБ, экономика страны продолжит восстанавливаться, рост ускорится до 0,5–2,5% и к 2025 году стабилизируется в диапазоне 1,5–2,5%

В конце января Международный валютный фонд выпустил отчёт, в котором говорилось, что в 2023 году рост экономики РФ составит 0,3%. При этом в учреждении утверждали, что в 2022 году ВВП России сократился на 2,2%.

21 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что российская экономика оказалась гораздо устойчивее, чем считали западные страны. Он отметил, что Запад ошибся, полагая, что санкции против Москвы навредят РФ.

7 мая стало известно, что Россия вошла в десятку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, что стало лучшим достижением за последние восемь лет.