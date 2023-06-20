Глава ЦБ допустила скорое восстановление экономики РФ до уровня 2021 года
Глава ЦБ Набиуллина допустила скорое восстановление экономики РФ до уровня 2021 года
Москва, 20 июня, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Российская экономика близка к восстановлению до уровня экономической активности конца 2021 года, заявила 21 июня глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина.
«Хотя худшие прогнозы не оправдались, это не значит, что испытания позади», — уточнила Набиуллина в ходе IX Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения.
По её словам, сейчас регулятор может больше уделять времени не оперативному реагированию на вызовы, а своим долгосрочным приоритетам, один из которых — финансовое просвещение граждан.
Ранее Набиуллина сообщала, что происходит изменение конфигурации мировой экономики. Это приведёт к замедлению технологического прогресса. По прогнозу главы Центробанка, это нужно учитывать во внешней и внутренней политике, многие государства уже начали активно проводить политику импортозамещения, а также возвращают производства на свою территорию.
Как сообщало ИА Регнум, ВВП России по итогам 2022 года снизился на 2,1%. В 2024 году, по оценкам ЦБ, экономика страны продолжит восстанавливаться, рост ускорится до 0,5–2,5% и к 2025 году стабилизируется в диапазоне 1,5–2,5%
В конце января Международный валютный фонд выпустил отчёт, в котором говорилось, что в 2023 году рост экономики РФ составит 0,3%. При этом в учреждении утверждали, что в 2022 году ВВП России сократился на 2,2%.
21 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что российская экономика оказалась гораздо устойчивее, чем считали западные страны. Он отметил, что Запад ошибся, полагая, что санкции против Москвы навредят РФ.
7 мая стало известно, что Россия вошла в десятку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, что стало лучшим достижением за последние восемь лет.