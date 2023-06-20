Минск, 20 июня, 2023, 16:50 — ИА Регнум. В Белоруссии оставлен без изменения приговор заочно осужденной Светлане Тихановской в виде 15 лет лишения свободы. Об этом 20 июня говорится в сообщении, опубликованном на сайте Верховного суда республики.

EPA/ULIEN WARNAND/POOL/ТАСС Светлана Тихановская

Отмечается, что судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Белоруссии оставила без изменения приговор Минского городского суда от 6 марта 2023 года, а апелляционная не удовлетворена.

В суде уточнили, что приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в Белоруссии Тихановскую заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Её признали виновной в измене родине, попытке совершить госпереворот и других преступлениях. По данным обвинения, также вынесли приговоры четырём соратникам Тихановской. Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 18 лет.

Позже в конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту, предложил Светлане Тихановской вернуться в республику и отбыть назначенное ей наказание.