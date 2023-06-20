Котовск, Тамбовская область, 20 июня, 2023, 16:47 — ИА Регнум. До 12 человек увеличилось число пострадавших при пожаре и взрыве на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области. Об этом 20 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

МЧС России по Тамбовской области

Отмечается, что число пострадавших на пороховом заводе выросло до 16, из них четверо погибли.

Как сообщало ИА Регнум, в ГУ МЧС по Тамбовской области подтвердили, что на предприятии произошёл пожар. По предварительным данным, сначала раздался хлопок в цеху. После взрыва возникло возгорание на площади 1 кв. м, которое было оперативно потушено.

Как заявил глава региона Максим Егоров, причиной пожара на пороховом заводе стал человеческий фактор, но это не теракт.