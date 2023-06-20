Улан-Удэ, 20 июня, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Жительница Бурятии, плутавшая по лесу 18 дней, смогла выжить потому, что находилась возле реки. Об этом сообщили ИА Регнум в Бурятской республиканской поисково-спасательной службе.

МЧС России Река в Тункинском районе Бурятии

Состояние найденной в лесу девушки удовлетворительное, она может передвигаться, но с трудом — ей нужна помощь других людей. Пока сама девушка не может ничего рассказать о том, как смогла выжить, где спала и чем питалась.

«Ей повезло, что она пропала в том месте, где была река. Она не страдала от обезвоживания», — рассказал собеседник агентства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814439" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Спасатели рассказали, как девушка из Бурятии выжила 18 дней в лесу

Как сообщало ИА Регнум, 29-летняя девушка пропала в Тункинском районе Бурятии после того, как 1 июня ушла в лес за ягодами. Она смогла сообщить спасателям, что заблудилась, но потом связь с ней пропала. Девушку нашли через 18 дней и передали медикам.