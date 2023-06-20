Улан-Удэ, 20 июня, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Жительница Тункинского района Бурятии заблудилась в лесу и провела там 18 дней. Спасатели нашли её живой, сообщил 20 июня источник ИА Регнум в экстренных службах.

Кадр из видео

1 июня 29-летняя Мария Е. отправилась в лес за ягодами в районе села Кырен. В какой-то момент она поняла, что заблудилась, и позвонила спасателям, но потом связь с ней пропала.

Только во второй половине дня 20 июня девушку нашли в 15 км от местности Дарки. Всё это время она бродила по лесу. В ходе поисков было обследовано более 130 кв. км леса.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814435" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Бурятии нашли живой девушку, плутавшую по лесу 18 дней

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814435" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Бурятии нашли живой девушку, плутавшую по лесу 18 дней

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814435" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Бурятии нашли живой девушку, плутавшую по лесу 18 дней

Спасённую передали медикам, её состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года в Кемеровской области пропали 63-летняя пенсионерка и её 10-летний внук. Они заблудились, когда пошли за грибами, провели в лесу две ночи, а на третьи сутки вышли к заброшенной пасеке. Там, в 25 км от места исчезновения, их и нашли спасатели.