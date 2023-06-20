Брюссель, 20 июня, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Евросоюз не имеет достаточного количества материалов для расширения производства боеприпасов для Украины, их приходится импортировать, заявил 20 июня глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

EPA/ТАСС Жозеп Боррель

«Это ослабляет нашу стратегическую автономию, представляет серьёзный риск для нашей безопасности», — сказал Боррель, представляя первую Стратегию экономической безопасности ЕС.

Еврокомиссия во вторник представила стратегию по обеспечению экономической безопасности Евросоюза, которая также предусматривает разработку мер по защите цепочек поставок критически важных ресурсов.

Тем временем в Киеве надеются, что в ближайшее время будут подписаны новые контракты с западными производителями оружия и техники. Также украинские власти рассчитывают на размещение производств на территории своей страны. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба при этом добавил, что сколько бы оружия Киеву ни поставили, этого будет мало, пока конфликт не закончится.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на июльском саммите Украина будет подведена ближе к альянсу. Это обеспечит ей многолетнюю программу военных поставок. При этом, по словам Столтенберга, арсеналы оружия и боеприпасов в целом ряде стран НАТО опустошены.

На фоне этих высказываний Россия запросила проведение 29 июня заседания Совбеза ООН по теме западных поставок оружия Украине. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.