Рабочая группа не нашла оснований для передачи Крыма УССР в 1954 году
Симферополь, 20 июня, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Рабочая группа парламента Крыма пришла к выводу, что оснований для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР в 1954 году не было, заявил 20 июня спикер парламента Владимир Константинов.
«Мы будем добиваться отмены всех актов 1954 года, оформивших этот произвол. Рабочая группа обсудила предшествующие решению 1954 года события и объективные факты нарушений союзного законодательства», — сказал Константинов на заседании президиума парламента республики.
Негативные последствия этого решения преодолеть уже нельзя, но можно констатировать юридическую ничтожность документов, «на основании» которых решение принималось, и это будет сделано, пояснил спикер.
В апреля 2023 года Константинов назвал решение о передаче Крыма Украинской ССР нелегитимным и выступил за его отмену. Совет Федерации, в свою очередь, поддержал инициативу об отмене указа 1954 года. По словам сенатора Ольги Ковитиди, нормативно-правовые акты о передаче Украине Крыма не имеют юридической силы, поскольку были приняты в рамках партийных решений, а не в соответствии с советским законодательством.
Адвокат Павел Астахов в беседе с корреспондентом ИА Регнум ранее заявил, что отменить указ о передаче Крыма Украинской ССР законодательно возможно, но для этого потребуется серьёзная консультация Министерства юстиции.