Симферополь, 20 июня, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Рабочая группа парламента Крыма пришла к выводу, что оснований для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР в 1954 году не было, заявил 20 июня спикер парламента Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Мы будем добиваться отмены всех актов 1954 года, оформивших этот произвол. Рабочая группа обсудила предшествующие решению 1954 года события и объективные факты нарушений союзного законодательства», — сказал Константинов на заседании президиума парламента республики.

Негативные последствия этого решения преодолеть уже нельзя, но можно констатировать юридическую ничтожность документов, «на основании» которых решение принималось, и это будет сделано, пояснил спикер.

В апреля 2023 года Константинов назвал решение о передаче Крыма Украинской ССР нелегитимным и выступил за его отмену. Совет Федерации, в свою очередь, поддержал инициативу об отмене указа 1954 года. По словам сенатора Ольги Ковитиди, нормативно-правовые акты о передаче Украине Крыма не имеют юридической силы, поскольку были приняты в рамках партийных решений, а не в соответствии с советским законодательством.

Адвокат Павел Астахов в беседе с корреспондентом ИА Регнум ранее заявил, что отменить указ о передаче Крыма Украинской ССР законодательно возможно, но для этого потребуется серьёзная консультация Министерства юстиции.