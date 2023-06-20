Белгород, 20 июня, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Хутор Леоновка в Белгородской области попал под обстрел ВСУ. Об этом 20 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«В Валуйском городском округе под обстрел ВСУ попал хутор Леоновка. Пострадавших нет», — написал Гладков.

По его словам, два частных жилых дома и хозпостройка получили повреждения в результате попадания осколков снарядов, у них выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы.

Глава области отметил, что на месте работают оперативные и аварийные службы, ведётся подомовой обход территории.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня ВСУ обстреляли село Пороз Белгородской области, в результате были повреждены три частных дома, пострадавших не было. До этого Гладков сообщил об обстреле хутора Балки в Шебекинском округе. Обошлось без пострадавших, но в результате попадания осколков снаряда получили повреждения линия электропередачи и остекление в одном из частных домов.

Число пострадавших в результате обстрела города Валуйки со стороны ВСУ увеличилось до восьми, рассказал ранее глава Белгородской области. В Центральную районную больницу были доставлены ребёнок с переломом ключицы, мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и три женщины (две с осколочными ранениями и одна с контузией).