Москва, 20 июня, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев извинился перед новосибирским полицейским за инцидент, который произошёл в феврале из-за несостоявшегося концерта. Видео с извинениями размещено одной из социальных сетей.

Владимир Трефилов/РИА Новости Алексей Кортнев

«Я был очень раздосадован и в этом состоянии продемонстрировал непристойный жест в адрес сотрудника полиции, который находился при исполнении, чем его оскорбил. Я сожалею о произошедшем, я приношу извинения, вернее, я уже принес извинения этому достойному человеку, но делаю это ещё раз публично», — заявил Кортнев, пояснив, что 15 февраля в новосибирском академгородке по техническим причинам не состоялся концерт группы «Несчастный случай» и этом привело музыканта в очень «нервное» состояние.

Как передавало ИА Регнум, в середине февраля актёра и лидера джаз-рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева вызвали в полицию Новосибирска, как уточнялось, «для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий» после сорванного 15 февраля концерта. Телеграм-каналы писали, что музыкант якобы показал средний палец сотруднику полиции.

В отношении него было возбуждено дело об оскорблении представителя власти. Как сообщили 24 апреля в силовых структурах, дело, возбуждённое после произошедшего в феврале инцидента с оскорблением полицейского в новосибирском баре, находится в производстве отдела Следственного комитета по расследованию особо важных дел.

15 марта власти удмуртского города Воткинска запретили выступление лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, известного критическим отношением к военной спецоперации России на Украине. Кортнев должен был выступить в качестве приглашённой звезды на концерте-семинаре «Учучуду Music Weekend». Концерт планировали провести 9 апреля в музее-усадьбе.