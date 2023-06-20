Кызыл, 20 июня, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Убитая в центре Кызыла девушка проходила стажировку в аппарате сенатора от Тывы Дины Оюн. Об этом Оюн сообщила 20 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Антон Новодережкин/ТАСС Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Тыва Дина Оюн

В результате нападения погибла Долума Ондар, которая в этом году окончила Тувинский государственный университет (ТувГУ) и успешно защитила диплом, отметила сенатор.

«Она начала стажировку в моем аппарате помощников», — написала Оюн.

По словам сенатора, на девушку возле здания правительства напал психически больной мужчина. Оюн выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшей и сообщила, что попросила прокурора республики взять расследование преступления под личный контроль.

Как сообщало ИА Регнум, днём 20 июня 36-летний житель города Ак-Довурака напал с ножом на 24-летнюю девушку на площади Арата в Кызыле. От полученных ранений она скончалась на месте. По данным следствия, злоумышленник хотел напасть на другую женщину, но перепутал потерпевшую с ней. Мужчину быстро задержали, следствие готовит ходатайство о помещении его под стражу.