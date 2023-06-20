Москва, 20 июня, 2023, 18:20 — ИА Регнум. В Москве из дома на проспекте Вернадского госпитализировали двух школьниц 14 и 15 лет. Врачи диагностировали у девочек алкогольную интоксикацию. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

Поздним вечером в экстренные службы позвонил мужчина и рассказал, что возле подъезда находится несовершеннолетняя девочка, которой очень плохо. Прохожий просил оказать ей медицинскую помощь. По словам мужчины, школьница рассказала ему, что в одной из квартир осталась её подруга, которой тоже нужна помощь. Вскоре на место прибыл наряд полиции и скорая, двух школьниц госпитализировали ДГКБ им. Филатова с диагнозом интоксикация алкоголем. Вместе с одной из девочек в качестве сопровождающего в больницу отправилась и её 62-летняя бабушка. Объяснить, что произошло с её внучкой и её подружкой, женщина не смогла.

«В ночь с 16 на 17 июня в ДГКБ им. Филатова с проспекта Вернадского были госпитализированы две несовершеннолетние с диагнозом отравление алкоголем. Со слов бабушки одной из них, обстоятельств произошедшего ей неизвестны. Проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.

Ранее ИА Регнум сообщал, что в Москве госпитализировали школьницу с отравлением алкоголем Семиклассницу доставили в Филатовскую детскую больницу.