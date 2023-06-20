Ростов-на-Дону, 20 июня, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Обвиняемые в покушении на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка граждане Украины Юрий Доманчук и Виталий Скакун заявили, что их курировал майор СБУ. Об этом 20 июня сообщает РИА Новости.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Юрий Доманчук и Виталий Скакун

Отмечается, что в ходе заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону были заслушаны письменные показания сожительницы Доманчука. По её словам, обвиняемые планировали совершить теракт, а подготовку курировал сотрудник СБУ майор Павел Савицкий, которому ранее Доманчук передавал информацию о передвижении российских военных в Херсонской области.

После этого были оглашены показания допроса Доманчука и Скакуна, которые подтвердили, что их действия координировал Савицкий. Он же обеспечивал их взрывчаткой и оружием.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года Булюк получил ранения в результате подрыва автомобиля. При этом его водитель погиб на месте. Позднее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что покушение на Булюка было организовано украинской диверсионно-разведывательной группой.