Кызыл, 20 июня, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве девушки на центральной площади Кызыла перепутал её с другой. Об этом сообщила 20 июня пресс-служба следственного управления СК России по Тыве.

СК России по Тыве Подозреваемый в убийстве

Мужчину, который зарезал девушку 1999 года рождения среди бела дня на площади Арата, задержали быстро. Им оказался 36-летний житель города Ак-Довурака.

По данным следствия, нападение он совершил, «перепутав девушку, из-за имеющихся личных неприязненных отношений». Потерпевшая получила множественные ножевые ранения и скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следствие готовит ходатайство о помещении задержанного под стражу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814423" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Убийца девушки в Кызыле перепутал её с другой

Мужчина состоит на учёте в психиатрической больнице, в момент нападения он был трезв. С женщиной, на которую он изначально собирался напасть, у него не было никаких конфликтов, сообщило издание kp.ru по ссылкой на следствие.

Как сообщало ИА Регнум, происшествие в Кызыле попало на видео. В Сети доступны кадры, на которых мужчина, напавший на девушку, покидает место преступления. Очевидцы разбегаются с площади.