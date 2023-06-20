Москва, 20 июня, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Причиной пожара на Тамбовском пороховом заводе стал человеческий фактор, но это не теракт, заявил глава Тамбовской области Максим Егоров.

Александр Кряжев/РИА Новости Глава Тамбовской области Максим Егоров

Губернатор отметил, что пожар на предприятии не угрожает работникам и жителям соседних населённых пунктов, завод работает в штатном режиме. В то же время он подтвердил, что в результате взрыва и возникновения пожара есть погибшие и пострадавшие.

По последним данным, приведённым РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, в результате ЧП погибли четыре человека, 12 пострадали.

Ранее в этот день в ГУ МЧС подтвердили, что на предприятии произошёл пожар. По предварительным данным, сначала раздался хлопок в цеху. Возгорание было оперативно потушено.