Москва, 20 июня, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Если в Североатлантическом альянсе (НАТО) говорят, что выступают против заморозки конфликта на Украине, то пусть воюют, заявил 20 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств — участников ОДКБ.

Александр Вильф/РИА Новости Сергей Лавров

«Если НАТО устами генсека альянса Йенса Столтенберга в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, значит, они хотят воевать. Ну, пусть воюют!» — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также отметил, что Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене и осознанием «непоправимой уверенности в собственной правоте».

По его словам, вооружённый конфликт на Украине возник из-за готовившейся западными странами гибридной войны против Российской Федерации. Запад демонстрирует процесс, который можно назвать агонией однополярного мира.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе встречи с руководителями стран Африки президент России Владимир Путин показал парафированный договор с Украиной, включавший в себя положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Глава российского государства отметил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал декрет, запрещающий проводить переговоры с Россией.