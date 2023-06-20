Москва, 20 июня, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 июня в формате видеоконференции проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба Кремля.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент России Владимир Путин

По её информации, основной темой этого совещания станет обеспечение отраслей экономики необходимыми твёрдыми полезными ископаемыми. Кроме этого, планируется рассмотреть некоторые другие текущие вопросы.

Отмечается, что в этот же день глава государства проведёт традиционную встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений.

Как передавало ИА Регнум, генеральная прокуратура России предложила ужесточить налог на добычу драгоценных металлов, добываемых в рудах многокомпонентных металлов. Эту инициативу поддержало Министерство финансов. Согласно российскому налоговому законодательству, налогами облагается только извлечение полезных ископаемых по лицензии. При этом к драгоценным металлам, извлекаемым из отвалов и отходов добывающих компаний, применяется льготная ставка 0%. Отмечается, что министерство прорабатывает возможные варианты совершенствования порядка исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых при добыче многокомпонентных комплексных руд.

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что Министерство финансов России работает над новыми предложениями по совершенствованию расчёта налога на добычу полезных ископаемых для нефтяников в дополнение к тем решениям по снижению дисконта к цене нефти, что уже были приняты.