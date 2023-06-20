Четверо погибли в результате взрыва на пороховом заводе под Тамбовом
Четыре человека погибли в результате взрыва и пожара на пороховом заводе в Тамбовской области
Тамбов, 20 июня, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, двое пострадали в результате взрыва и пожара на пороховом заводе в городе Котовск в Тамбовской области, сообщили 20 июня в экстренных службах региона.
Николай Хижняк ИА REGNUM
Ранее в этот день в ГУ МЧС подтвердили, что на предприятии произошёл пожар. По предварительным данным, сначала раздался хлопок в цеху. После взрыва возник пожар на площади 1 кв м. Возгорание было оперативно потушено.
Причины взрыва устанавливаются.
13 июня ИА Регнум писало, что на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар. В МЧС сообщили, что на заводе произошёл технологический сброс на факельный стояк.