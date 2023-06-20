Тамбов, 20 июня, 2023, 15:13 — ИА Регнум. В городе Котовск в Тамбовской области загорелось здание порохового завода, сообщили в ГЕ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

Площадь возгорания уточняется. Перед пожаром произошел сильный хлопок. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС.

13 июня на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар. Как рассказали в МЧС, на заводе произошёл технологический сброс на факельный стояк НПЗ. Наблюдалось контролируемое горение.