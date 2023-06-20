Вашингтон, 20 июня, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Во Львове раскапывают могилы павших в прошлых войнах, чтобы освободить место для погибших солдат ВСУ. Об этом 20 июня пишет The New York Times.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM

Отмечается, что в верхней части Лычаковского кладбища городские власти начали эксгумацию безымянных могил солдат, которые были захоронены ещё во время Первой мировой войны.

«Масштабы потерь ощущаются в общинах, подобных львовской, что отчётливо видно по растущему количеству воинских захоронений по всей стране», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что за минувшую неделю Вооружённые силы РФ ликвидировали около 2300 украинских боевиков и иностранных наёмников. При этом самые большие потери у ВСУ зафиксированы на донецком направлении — более 1500 военнослужащих.

Минобороны РФ опубликовало видео, в котором пленный медик ВСУ рассказал о настроениях украинских военных. Мужчина признался, что командиры заставляют солдат идти в наступление: потери большие, людей посылают на убой — бойцов ВСУ используют как пушечное мясо.