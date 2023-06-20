Москва, 20 июня, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Вопрос об отрешении президента Украины Владимира Зеленского от власти уже встал перед политическими элитами этого государства. Об этом корреспонденту ИА Регнум 20 июня заявил Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совфеда по международным делам. Так он прокомментировал высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что глава российского государства Владимир Путин готов к переговорам по украинской теме, однако позиция Киева не оставляет для этого стабильной почвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Джабаров призвал не забывать, что главное условие, которое выдвигают украинский президент и его окружение: переговоры могут начаться только при условии, что российские войска будут полностью выведены с той территории Украины, которой она располагала на момент распада Советского Союза. То есть включая Крым, Донецк, Луганск и другие области России. Это неприемлемо для Москвы ни в каком виде, потому что эти земли официально являются территориями Российской Федерации. Там прошли референдумы, и поэтому тему Крыма и всех новых территорий следует исключить.

Также он напомнил, что Зеленский запретил (в том числе и самому себе) вести переговоры с Россией. Это, по мнению Джабарова, «глупость полная».

«Поэтому я думаю, что переговоры с Россией должно вести уже другое правительство Украины. Или другой глава украинского государства, потому что нынешний неспособен к переговорам. Он отрубил себе все пути к отступлению. И требования, которые он выдвигает, нельзя воспринять серьёзно», — сказал Джабаров.

Между тем в США и Европе, по словам сенатора, не хотят никаких переговоров, потому что цель Запада — это изъятие Крыма из состава России. Крым — это то, ради чего была начата поддержка Украины.

«Поэтому наша задача — довести специальную военную операцию до логического конца. К тому времени, я думаю, в Киеве будет сидеть другое правительство, которое окажется договороспособным», — сказал член Совфеда.

По его мнению, украинский президент — уже «отработанный материал», который сам уничтожил всё, что у него было, и сейчас губит собственную нацию, бросая в топку этого конфликта украинских солдат. Это, как полагает Джабаров, говорит о том, что проблемы скоро начнутся на самой Украине, так как терпеть президента, который уничтожает собственный народ, рано или поздно перестанут.

«Я думаю, что вопрос о смещении Зеленского уже стоит перед элитами Украины», — подытожил сенатор.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что Путин провёл переговоры с делегацией из стран Африки, которая предложила обсудить возможности урегулирования конфликта на Украине. Президент РФ заверил собеседников в том, что Москва готова решать проблемы, связанные с Украиной, невоенным путём, однако от этого отказываются Киев и его западные хозяева.

Комментируя этот диалог, Песков назвал его весьма продуктивным, но посетовал на позицию Киева, которая оборачивается тем, что попытки урегулировать ситуацию вряд ли принесут какой-то результат.