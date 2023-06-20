Санкт-Петербург, 20 июня, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Информацию об интересе туринского «Ювентуса» к нападающему «Зенита» Малкому является слухом. Об этом 20 июня заявил «Спорт-Экспрессу» генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

Александр Гальперин/РИА Новости Малком

«Мы не комментируем слухи. Ждите официальных объявлений от клуба», — сказал Медведев.

Ранее портал UOL сообщил, что «Ювентус» работает над оформлением официального предложения «Зениту» по трансферу 26-летнего футболиста и уже установил первые контакты с клубом.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Малком и ещё один игрок «Зенита» Клаудиньо получили российское гражданство, что позволит им не считаться легионерами в матчах чемпионата России. При этом, по словам Клаудиньо, выступать за национальную сборную России он не планирует, поскольку считает, что в России достаточно других хороших игроков, а также потому, что сохраняет надежду сыграть за сборную Бразилии.

В мае Малком был вызван в сборную Бразилии на товарищеские матчи. Он вошёл в заявку бразильской команды на игры со сборными Гвинеи и Сенегала.