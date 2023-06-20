Киев, 20 июня, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский скрывает, что произошло с руководителем украинской военной разведки Кириллом Будановым и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в своем блоге на YouTube.

IMAGO/Lehtikuva/ТАСС Владимир Зеленский

Он отметил, что украинские власти ни Залужного, ни Буданова людям не показывают, но при этом уверяют, что они живы. О том, что оба продолжают работать, заявлял Зеленский. Нежелание предъявить публике военачальника и руководителя спецслужбы только укрепляет репутацию лидера киевского режима как лжеца.

«А раз не показываете, значит, врёте», — сказал политолог.

Он добавил, что всем словам Зеленского верить не стоит, так как он «лишь играет роль». Соскин призвал власти Украины наконец-то показать Залужного и Буданова, если они живы.

Как сообщало ИА Регнум, Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, которые ВС России нанесли по украинским военным объектам. В мае хакерская группа «Джокер ДНР» со ссылкой на агентуру в украинских войсках сообщила о тяжёлом ранении главкома ВСУ при ракетном ударе по штабу ВСУ и о его вероятном уходе с поста.

Также появились сообщения о серьёзном ранении Буданова в результате ракетного удара ВС РФ по штаб-квартире ГУР в Киеве. Предположительно, он находится в госпитале в Германии.