Тверь, 20 июня, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Итоги реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в части строительства жилого фонда и переселения граждан из аварийного жилья были рассмотрены сегодня, 20 июня, в ходе заседания правительства Тверской области. Губернатор региона Игорь Руденя поставил задачи по данным направлениям на предстоящий период.

Пресс-служба пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«В послании Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что в прошедшем году в нашей стране зафиксированы рекордные показатели ввода жилья. У нас в регионе по сравнению с 2021 годом ввод жилья увеличился на 30%. Но, учитывая имеющиеся потребности, этого недостаточно, — отметил Игорь Руденя. — Также хотел бы отдельно отметить, что на территориях, где будут строиться многоквартирные дома выше четырёх этажей, необходимо обсуждать эти вопросы и советоваться с нашими гражданами».

Губернатор подчеркнул: обязательным условием при строительстве домов является обеспечение новых микрорайонов и жилых комплексов всей необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой.

Всего с 2019 года в регионе введено 2,9 млн кв. метров жилья, жилищные условия улучшили более 127 тысяч семей. В прошлом году введено 776 тыс. кв. м жилья — это 3513 индивидуальных жилых домов, строительство которых активно развивается в регионе, а также 94 многоквартирных дома (МКД) в Твери, Калининском, Конаковском и Нелидовском округах.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в этом году уже введено 1640 индивидуальных жилых домов общей площадью 219 тыс. кв. метров, а также 18 МКД площадью 92,2 тыс. кв. метров в Твери, Калининском и Конаковском округах. Строятся жилые комплексы, которые будут введены в этом и последующих годах. В частности, в Твери это ЖК «Медовый», «Европейский», «Новая Тверь», «Южный», «Мичуринский», «Юность» «Ботаника» и другие, в Калининском округе — «Есенинские поля», в Конаковском — «Завидово». Всего за текущий год планируется ввести не менее 777 тыс. кв. метров жилья. В Верхневолжье продолжается переселение граждан из аварийного жилья. С 2019 года в новые квартиры переехали 1370 человек.

Игорь Руденя отметил — необходимо обеспечить увеличение эффективности реализации национального проекта, особенно в части переселения граждан из аварийного жилья.

Также на заседании областного правительства рассмотрен ход реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. В 2022 году завершён капитальный ремонт в 213 многоквартирных домах, что позволило улучшить условия проживания более чем 20 тысяч человек. С начала 2023 года капитальный ремонт проведён в 69 МКД. Всего в этом году планируется провести 804 вида работ в 608 многоквартирных домах.