Москва, 26 июня, 2023, 16:41 — ИА Регнум. К летнему сезону на Сахалине, Камчатке и в Приморском крае открываются новые модульные отели и благоустраиваются места для комфортного отдыха. Новые туристические объекты и инфраструктура на Дальнем Востоке появляются для путешественников при поддержке нацпроекта «Туризм».

Министерство туризма Сахалинской области Купольный глэмпинг в Корсаковском районе Сахалинской области с видом на Охотское море

К примеру, одна из мер нацпроекта для поддержки и развития туристической отрасли — это субсидия на создание быстровозводимых модульных отелей. Выдаются такие субсидии на условиях софинансирования: не менее 50% от стоимости проекта — это средства бизнеса, вторую часть затрат поддерживает государство. Соответствующая программа стартовала в 2022 году. В прошлом году правительство РФ уже выделило 20 регионам с высоким туристическим потенциалом субсидию в общем размере 4 млрд рублей.

300 млн рублей из этой суммы было направлено в Приморский край, что позволило региону хорошо подготовиться к новому туристическому сезону. Уже к июлю 2023 года круглогодичные модульные отели откроются в Хасанском районе в бухтах Нарва и Витязь. Модульные некапитальные средства размещения встретят своих первых посетителей в бухте Южная Ольгинского района. Также туристы смогут посетить многофункциональный оздоровительный комплекс в бухте Лазурная, приморский модульный отель-резорт в Находке, базу отдыха «Находка-Приморье» и другие комфортные турбазы и отели.

АНО «Камчатский выставочно-туристичекий центр» Глэмпинг в посёлке Эссо на берегу реки Быстрая в Камчатском крае

Всего в 2023 году Приморье рассчитывает принять 3,5—3,8 млн гостей, рассказал руководитель регионального агентства по туризму Арсений Крепский. По его словам, предприниматели в своих проектах стараются сохранить уникальный ландшафт, прекрасные виды и аккуратно вписать объекты в общую картину.

«В двух округах края запланировано создание порядка 90 номеров. Предусмотрены кондиционеры, мини-кухня и другие удобства. Благоустроена и прилегающая территория: чистый пляж, кафе, автопарковки. Появление таких объектов на территории Приморья поможет сделать массовый туризм в регионе более доступным, привлекательным и качественным», — объяснил Крепский.

Строительство модульных отелей помогает очень быстро увеличивать номерной фонд в стране. На заводе изготавливаются готовые конструкции, которые затем остаётся только привезти на место, собрать, установить и подключить к сетям. При этом модульные отели являются круглогодичными и могут быть любого уровня комфорта.

При поддержке нацпроекта «Туризм» такие модульные отели уже появляются в 20 регионах: в республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Карелия, Крым, Северная Осетия — Алания, Татарстан, Удмуртия, в Камчатском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Иркутской, Кемеровской, Мурманской, Тверской, Тульской, Ярославской, Псковской областях и в городе федерального значения Севастополе. По итогам проведенных конкурсов среди предпринимателей в данных регионах суммарно появится 3229 новых номеров.

На 2023–2024 годы программа нацпроекта «Туризм» по поддержке строительства быстровозводимых модульных отелей расширилась. По итогам конкурсного отбора правительство РФ приняло решение поддержать субсидией на создание модульных отелей 213 проектов предпринимателей из 38 регионов. Это позволит создать в ближайшие два года дополнительные 6,7 тысячи новых номеров для комфортного размещения отдыхающих. Общий объем средств поддержки модульных средств размещения в 38 регионах со сроком строительства в 2023–2024 гг. составил порядка 8 млрд рублей.

Помимо субсидии на строительство модульных отелей, обновлению и обустройству туристической инфраструктуры в регионах помогает другая мера нацпроекта «Туризм» — программа грантовой поддержки предпринимателей в сфере туризма. Государство на принципах софинансирования предоставляет гранты предпринимателям и тем самым помогает бизнесу реализовывать и другие проекты, направленные на улучшение туристической инфраструктуры в регионах.

На средства гранта предприниматели могут благоустроить пляжи, детские и спортивные зоны отдыха. Помимо этого, грант можно потратить на обустройство национальных туристических маршрутов или приобретение туристического оборудования, создание электронных путеводителей, мобильных приложений и аудиогидов. В 2022 году по итогам проведенных региональных конкурсов федеральную грантовую поддержку получили 1111 предпринимательских проектов из 45 регионов.

Министерство туризма Сахалинской области Глэмпинг «Сахалиночка» в Анивском районе примет первых туристов летом 2023 года

Отдельное направление грантовой поддержки — это создание модульных кемпингов, автокемпингов и глэмпингов, а также — безбарьерной среды для туристов. На Дальнем Востоке уже в июле первых гостей начнут принимать комфортные и современнее глэмпинги на Сахалине. Современные средства размещения для туристов возведены при поддержке нацпроекта в самых живописных местах острова.

К примеру, один такой комплекс появился на берегу Анивского залива, в селе Таранай. Круглогодичный комплекс, возведённый на средства гранта, состоит из шести геокуполов и большого купола-ресторана. Глэмпинг рассчитан на одновременный прием 35 гостей. Внутри комфортную атмосферу в течение всего года будут поддерживать тёплые полы и кондиционеры. Также в каждом куполе установят отдельный душ и туалет.

«Подобный вид отдыха очень актуален. Как правило, у нас в регионе много различных баз, которые можно снять на большую компанию. А здесь может отдохнуть пара или семья с детьми», — заявил министр туризма Сахалинской области Артём Лазарев.

Другой глэмпинг в Сахалинской области, который получил грант нацпроекта «Туризм», возводится на самом южном Курильском острове — Кунашир. Это круглогодичный «Глэмпинг отель Кунашир», который примет первых гостей уже этим летом. Туристам станут доступны 20 двухместных домиков с панорамными окнами, оборудованных системой климат-контроля. В интерьере будут использованы натуральные материалы, а панорамные окна откроют вид на красивый густой лес.

Кроме того, грантовая поддержка по обустройству пляжей позволит сделать отдых на Японском море в Приморском крае более комфортным. На средства гранта в регионе уже запланировано обустройство нескольких мест для купания: пляжа «Солнечный» во Владивостоке и пляжей в бухтах Нарва и Лазурная. Кстати, к середине июля температура воды в Приморском крае достигает +25 градусов, а лучшим же временем для купания традиционно считается август.

Министерство туризма Сахалинской области Купольный глэмпинг в Корсаковском районе скоро примет первых посетителей

Активное обновление и создание туристической инфраструктуры идёт и в других дальневосточных регионах. Так, на Камчатке гранты нацпроекта «Туризм» позволили благоустроить одно из популярных мест притяжения туристов — Халактырский пляж. Он находится всего в 15 км от Петропавловска-Камчатского и известен своим чёрным песком и живописным видом на Корякский, Авачинский и Козельский вулканы.

Теперь в этом знаменитом месте появились и комфортные современные модульные дома различной вместимости. Три деревянных дома совмещены между собой, а ещё два — предусмотренные для приёма гостей — полностью автономны и оборудованы собственными санузлами с душем и кухней. Также для туристов создали два сферических шатра для отдыха, бани-бочки, кафе-ресторан, четыре купели для принятия ванн и другое необходимое для комфортного времяпрепровождения оборудование.

Другой проект на Камчатке получил гранты нацпроекта на развитие туристической инфраструктуры сразу по нескольким направлениям. Так, SPA-отелю «Лагуна» в рамках грантовой поддержки было выделено три субсидии: на развитие пляжной территории озера Микижа, на постройку глэмпинга в посёлке Эссо и на приобретение туристического оборудования для организации рыболовных туров по рекам Камчатки, рассказали в министерстве туризма Камчатского края.

«В рамках программы субсидирования «Лагуна» построила новый глэмпинг в посёлке Эссо на берегу реки Быстрая. С 15 июля мы ждём всех гостей и жителей полуострова у нас в глэмпинге. Что касается развития пляжной зоны, у нас уже обустроены деревянные настилы, деревянные дорожки; приобретено оборудование — лежаки для загара, лодки и катамараны; установлен фуд-корт с соответствующим оборудованием. К началу июля мы будем готовы принять гостей и организовать общедоступную зону отдыха», — рассказала генеральный директор SPA-отеля «Лагуна» Елена Лассаль.

Управление по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края Туристический поток на Камчатку в 2022 году вырос на 15%

Всего в 2022 году Камчатский край получил на развитие туристической отрасли региона около 300 млн рублей. Треть пошла на создание модульных легковозводимых отелей, и чуть более 186 млн рублей — на грантовую поддержку идей бизнеса по развитию туристической инфраструктуры.

Поддержка туриндустрии Дальнего Востока уже дает свои плоды. Только по итогам 2022 года туристический поток на Камчатку вырос на 15–20% и составил 330 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», реализуемый по инициативе президента РФ Владимира Путина, способствует созданию и развитию туристической инфраструктуры, появлению комфортных средств размещения. Нацпроект включает три направления: создание и развитие туристической инфраструктуры, повышение доступности туристических продуктов и совершенствование управления в сфере туризма.