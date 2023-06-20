Москва, 20 июня, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на купянском направлении пресекли деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба Минобороны России.

Станислав Красильников/ТАСС Работа артиллерии в зоне СВО

По её информации, на купянском направлении благодаря армейской авиации, артиллерии и слаженным действиям подразделений Западной группировки войск было нанесено поражение подразделениям ВСУ около населённых пунктов Новомлынск, Кисловка, Масютовка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Новосёловское Луганской Народной Республики.

Отмечается, что около населённых пунктов Синьковка Харьковской области, а также Ягодное и Новосёловское ЛНР была пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня в Минобороны России сообщили о том, что на краснолиманском направлении около населённых пунктов Ямполовка ДНР, Червоная Диброва и Кременная ЛНР в течение суток Вооружённые силы России пресекли деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

18 июня официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы на купянском направлении. За сутки российские военные на этом направлении уничтожили до 60 украинских военных, а также военную технику ВСУ — три пикапа, гаубицу «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши.