Москва, 20 июня, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Москвич Иван Шилов объявлен в федеральный розыск. 33-летний мужчина пропал 18 мая, после того как ему поступил звонок от освободившегося из тюрьмы насильника. Более 20 лет злоумышленник надругался над Иваном и ещё несколькими детьми, за что отсидел 17 лет. После выхода из тюрьмы маньяк стал названивать своей жертве, прося о прощении, сообщил источник ИА Регнум.

из личного архива Иван Шилов

По словам матери Ивана Шилова Анны, её сын пропал после странных звонков, из-за которых он очень нервничал и выходил из себя. Правоохранителям женщина рассказала, что звонившим сыну мужчиной был некий Евгений Чупин, который отбыл 17 лет в колонии за многочисленные эпизоды насилия над детьми. Первым из пострадавших детей, в 2003 году, рассказал о преступлениях Чупина полицейским именно Иван. После этого Чупина, который в то время работал электриком в одной из школ Москвы, и задержали.

«Ивана объявили в федеральный розыск, вот уже месяц его не могут найти. Последний раз его телефон пилинговался в Покрове Владимирской области. После звонков маньяка Чупина Ваня был вне себя и даже однажды разбил бутылку себе об голову. Чупин по телефону просил у моего сына прощения и даже приглашал к себе в Тульскую область, куда он приехал после тюрьмы», — рассказала женщина.

По её словам, она на связи с полицией. Несколько дней назад правоохранители отчитались и сообщили, что посетили место жительства 49-летнего Евгения Чупина, который заверил, что Иван к нему не приезжал. Полицейские осмотрели жилище Чупина, но никаких следов пропавшего мужчины там не было обнаружено.

«Я прошу вас помочь мне его найти. Преступник утверждает, что Ваня до него не доехал. Даже если это правда, то я уверена, что Чупин просто хочет отомстить моему мальчику, потому что все деяния педофила так бы и остались безнаказанными, если бы мой ребенок не рассказал все полиции», — сообщила журналистам ИА Регнум Анна.

Евгений Чупин был приговорен Люблинским районным судом к 17 годам лишения свободы по статьям «Развратные действия в отношении несовершеннолетнего», «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего», «Побои» и «Вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя и одурманивающих веществ». На момент задержания Чупин работал электриком в одной из школ района, где он и находил своих жертв. По словам Анны Шиловой, дети относились к Чупину хорошо, потому что он с ними общался на равных. Зачастую он выбирал детей из неблагополучных или неполных семей, обещая собрать с ними вместе электромобиль в своей каморке.