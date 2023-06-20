Москва, 20 июня, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Госдума 20 июня приняла в третьем чтении закон, согласно которому граждане, имеющие судимость (за исключением тяжких преступлений), а также признанные ограниченно годными к военной службе смогут заключать контракты о прохождении военной службы в ВС России.

РИА Новости Военнослужащий ВС России

Указанные нормы предлагается использовать в период мобилизации, военного положения или в военное время. Допущены к службе по контракту будут лица, отбывшие наказание, с погашенной судимостью, а также имеющие судимость за преступления небольшой или средней тяжести. Принятие закона позволит увеличить число контрактников в рядах ВС России, отметили в своей пояснительной записке члены комитета Госдумы по обороне.

Судимость по не тяжким статьям не должна влиять на право гражданина защищать родину, отмечал в беседе с ИА Регнум адвокат Владимир Новицкий. Он также напомнил, что в ноябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий призыв в ходе мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость.

Как сообщалось ранее, тем же законом право заключать контракт о прохождении службы в Вооружённых силах будет предоставляться гражданам России вне зависимости от пребывания в запасе. Это позволит заключать контракты жителям регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году — они в настоящее время не зачислены в запас ВС России.

13 июня на встрече с военными корреспондентами Владимир Путин рассказал, что работа по набору контрактников в ВС России «идёт очень неплохо». В Минобороны ранее отметили быстрый рост числа принимаемых на службу контрактников: за первые 10 дней июня были подписаны контракты с 13,5 тысячами человек, что вдвое больше, чем за аналогичный период мая, и втрое больше, чем за аналогичный период апреля.