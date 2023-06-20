Москва, 20 июня, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на донецком направлении до 220 военнослужащих ВСУ, сообщили 20 июня в Министерстве обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа РСЗО «Торнадо-С» в зоне проведения СВО

На данном направлении было отражено девять атак ВСУ. В числе поражённой техники противника — американская гаубица М777, отметили в ведомстве.

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