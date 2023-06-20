Москва, 20 июня, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Общие потери Украины на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили до 260 военных, сообщил 20 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости Уничтоженный танк ВСУ

Кроме того, на этих же направлениях за сутки были уничтожены девять танков и боевая машина пехоты Bradley, 12 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что за минувшую неделю Вооружённые силы России ликвидировали около 2300 украинских боевиков и иностранных наёмников. При этом самые большие потери у ВСУ зафиксированы на донецком направлении — более 1500 военнослужащих.

Минобороны опубликовало видео, в котором пленный медик ВСУ рассказал о настроениях украинских военных. Мужчина признался, что командиры заставляют солдат идти в наступление: потери большие, людей посылают на убой — бойцов ВСУ используют как пушечное мясо.