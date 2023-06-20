Красногорск, 20 июня, 2023, 14:29 — ИА Регнум. В Московской области женщина после плановой операции по коррекции носа попала в реанимацию из-за остановки дыхания. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

По версии следствия, 15 июня у 25-летней жительницы Москвы после плановой операцию по коррекции носа в одной из частных клиник Одинцовского городского округа произошла остановка дыхания, в связи с этим женщину перевели в реанимационное отделение другого медучреждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.

Отмечается, что на данный момент состояние пациентки стабилизировано, обстоятельств, угрожающих её жизни, нет.

В рамках расследования следователи произвели осмотр и обыск, изъяли медицинскую документацию, документы, регламентирующие работу клиники. Также были изъяты 15 ампул препарата, который был использован в ходе операции, были допрошены сотрудники клиники и врачи, проводившие операцию. В ближайшее время следователи намерены допросить анестезиолога, а также провести соответствующие экспертизы.

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