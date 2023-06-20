Санкт-Петербург, 20 июня, 2023, 14:32 — ИА Регнум. В отношении футбольного клуба «Зенит» зарегистрировано дело об административном правонарушении за проведение «чемпионского парада» в Санкт-Петербурге. Это следует из данных Объединённой пресс-службы судов Петербурга.

Александр Гальперин/РИА Новости

Отмечается, что 13 мая «Зенит» организовал массовое мероприятие численностью не менее 1 тыс. человек в общественном месте. Это привело к нарушению общественного порядка, причинению вреда зелёным насаждениям, созданию помех движению машин и пешеходов. Отмечается, что участники мероприятия передвигались по газонам и бросали на них пиротехнические средства, в результате чего травяной покров был поврежден не менее чем в десяти местах.

9 мая гендиректор клуба направил губернатору Санкт-Петербурга письмо с просьбой согласовать проведение праздничных мероприятий, посвящённых победе «Зенита» в чемпионате России по футболу. Планировались также установка арт-объектов и «чемпионский парад» с передвижением игроков и тренеров на автобусе в сопровождении сотрудников ГИБДД.

11 мая в администрации города рекомендовали «Зениту» получить согласование с МВД, но письмо было направлено только 15 мая. Таким образом, «Зенит» организовал мероприятие, не предприняв всех необходимых мер.

Протоколы зарегистрированы в Дзержинском, Октябрьском и Петроградском районных судах Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА Регнум, «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд. При этом команда повторила рекорд РПЛ по досрочной победе в турнире, оформив чемпионство за четыре тура до завершения чемпионата. Церемония награждения состоялась после матча 27-го тура РПЛ с «Краснодаром», который завершился со счётом 2:2, на стадионе на Крестовском острове.