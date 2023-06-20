Москва, 20 июня, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Россия не принижает значение выстраивания более предсказуемых отношений между Китаем и США. Об этом 20 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Li Xueren/XinHua/Global Look Press Энтони Блинкен и председатель КНР Си Цзиньпинь

Журналисты попросили его прокомментировать состоявшийся визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР.

Песков напомнил, что Китай реализует свои суверенные права на выстраивание отношений с другими государствами.

«И тем более вряд ли стоит умалять значение выстраивания предсказуемых отношений между Китаем и Соединенными Штатами», — заявил он, добавив, что уровень отношений стратегического партнёрства с Китаем позволяет быть уверенными, что выстраивание таких отношений с другими государствами никогда не будет направлено против России.

Как передавало ИА Регнум, председатель КНР Си Цзиньпин 19 июня в Пекине принял госсекретаря США Энтони Блинкена. Председатель Си на встрече отметил, что взаимодействие между государствами всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил председателю КНР Си Цзиньпину, то США не хотят конфликта с Китаем и начала новой холодной войны. Он также добавил, что в Вашингтоне с нетерпением ожидают обменов с Пекином на высоком уровне и надеются поддерживать свободное общение, а также, что КНР будет ответственно относиться к существующим между государствами разногласиям, стремиться к сотрудничеству и диалогу.

Бывший американский дипломат Час Фриман высказал мнение о том, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин не смог снять угрозу начала войны за Тайвань — дипломату не удалось добиться весомых результатов при общении с властями Китая.

Блинкен во время переговоров с главой министерства иностранных дел Китая Цинь Ганом заявил, что Соединённые Штаты продолжат защищать американские ценности, работая со своими союзниками и партнёрами над усилением своего видения мира.

24 февраля власти Китая представили план по мирному урегулированию украинского конфликта, содержащий 12 пунктов и адресованный всему миру. Документ предусматривает отказ от позиции холодной войны.

Блинкен заявил, что в Вашингтоне поддерживают усилия Китая, направленные на мирное урегулирование украинского конфликта, но в США считают недостаточным прекращение военных действий.