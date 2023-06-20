Москва, 20 июня, 2023, 13:41 — ИА Регнум. На встрече президента РФ Владимира Путина с делегацией из стран Африки в Петербурге подчёркивалась важность поставок зерна Россией наиболее бедным странам Африки, заявил 20 июня на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Важность действительно акцентировалась», — отметил он, отвечая на вопрос, обсуждалась ли во время этой встречи возможность прямых поставок зерна.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июня в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошли переговоры президента России Владимира Путина с делегацией из стран Африки.

В числе участников африканской миссии, прибывших обсудить возможности урегулирования конфликта на Украине, президент ЮАР Сирил Рамафоса, лидер Сенегала Маки Салль, главы Коморских Островов и Замбии Отман Газали и Хакаинде Хичилема. Ещё одним членом делегации стал премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Участие в обсуждении приняли представители Уганды и Конго Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи рассказал Путину об африканском плане по мирному урегулированию конфликта на Украине. В частности, Рамафоса подчеркнул, что страны Африки хотели бы видеть деэскалацию украинского конфликта с обеих сторон. Также он призвал снять все препятствия для экспорта зерна через Чёрное море.

Президент Украины Владимир Зеленский, которого африканская миссия посетила на день раньше, 16 июня, заявил, что не понимает логики визита африканских лидеров в Россию.