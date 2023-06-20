Москва, 20 июня, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову неизвестно, принимались ли решения о воссоздании погранвойск как отдельного ведомства. Об этом он сообщил 20 июня журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мне неизвестно о принятии решений по этому поводу», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв («Единая Россия») заявил журналистам, что пограничные войска будут воссозданы в том виде, в каком они существовали до 2003 года. По его словам, такое решение принято из-за обстановки на границе с Украиной. Вопрос об охране границы войсками крайне актуален, подчеркнул депутат.

Отдельная Федеральная пограничная служба, директор которой напрямую подчинялся президенту, существовала до 2003 года. Основными её задачами были оборона, защита и охрана сухопутных и водных рубежей, а также исключительной экономической зоны РФ. В рамках реформы и оптимизации вместо погранвойск была создана Пограничная служба ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня украинские диверсанты атаковали Белгородскую область. Группа боевиков вошла в Новую Таволжанку, там завязался бой. В Минобороны впоследствии сообщили об уничтожении диверсантов. Глава Чечни Рамзан Кадыров 15 июня сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмад» уже начали охранять границу в Белгородской области, чтобы противодействовать украинским диверсантам.